Lista dos vereadores eleitos em Porciúncula-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porciúncula neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Porciúncula. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

As urnas foram fechadas, e agora é hora de conhecer quem serão os novos representantes do povo porciunculense no Legislativo municipal. A cidade está em clima de festa democrática, com eleitores reunidos em praças e bares, discutindo suas expectativas e palpites sobre os possíveis eleitos.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores eleitos em Porciúncula, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PORCIÚNCULA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wendel Zanirate PSD 5,82% 640 2 Jefferson Moreira PDT 5,40% 594 3 Thiago do Bate Pau PP 5,24% 576 4 Maguinho SOLIDARIEDADE 4,77% 525 5 Emanuel da Saúde PDT 4,35% 478 6 Fellipe Coutinho PP 4,28% 471 7 Chico MDB 3,76% 413 8 Fagner do Raio X MDB 2,82% 310 9 Saulo da Saúde PSD 2,36% 260 10 Manoel do Caeté PSD 2,35% 258 11 Thiago Folly PP 2,21% 243

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras entre as diferentes forças políticas da cidade.