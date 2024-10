Lista dos vereadores eleitos em Ponta de Pedras-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponta de Pedras neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Ponta de Pedras. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora é hora de descobrir quem conquistou as cadeiras na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as 11 vagas disponíveis na Câmara Municipal de Ponta de Pedras para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Liberato Castro Neto UNIÃO 3,94% 756 2 Professor Wagner PSDB 3,89% 747 3 Nelma Vieira PSD 3,63% 698 4 Lenira Malato AVANTE 2,99% 574 5 Mirna Barbosa UNIÃO 2,96% 569 6 Irmão Miguel PSD 2,77% 533 7 Leide da Obra PSDB 2,69% 517 8 Elizeu Ferreira do Esporte PSB 2,46% 473 9 Charles Shan PT 2,40% 462 10 Edevaldo Goncalves PT 2,08% 399 11 Elias Ferreira MDB 1,80% 345

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.