Lista dos vereadores eleitos em Piúma-ES nas Eleições 2024

Na noite deste domingo, 6 de outubro de 2024, os moradores de Piúma, no Espírito Santo, aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a expectativa pela contabilização dos votos e a revelação dos eleitos cresce a cada minuto. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prometem trazer novidades para o cenário político local.

A disputa acirrada pelas cadeiras na Câmara Municipal de Piúma manteve os eleitores atentos durante todo o dia. Enquanto as urnas eram abertas e os votos contados, candidatos e apoiadores se reuniam em diversos pontos da cidade, aguardando as primeiras informações sobre o pleito. A atmosfera de expectativa tomou conta das ruas, com muitos moradores compartilhando suas previsões e esperanças para o futuro da administração municipal.

Conforme os dados oficiais do TSE, os vereadores eleitos em Piúma para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIÚMA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alemão de Niterói PP 8,41% 1.177 2 Wallace Campi PP 4,58% 641 3 Leo Boniolo PL 4,16% 583 4 Bruno da Oi CIDADANIA 3,95% 553 5 Jorge Miranda PODE 3,60% 504 6 Ruan Miranda UNIÃO 3,42% 479 7 Eliezer Dias Freire UNIÃO 2,99% 418 8 Bernadete Muita Raça MDB 2,91% 407 9 Elber Luiz PP 2,72% 381 10 Fabricio Taylor CIDADANIA 2,59% 362 11 Danielzinho PL 2,29% 321

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.