Lista dos vereadores eleitos em Piritiba-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Piritiba neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Piritiba. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial prossegue, a cidade fervilha com especulações sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, considerando não apenas o número absoluto de votos, mas também o desempenho das coligações partidárias.

Com base nos dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Piritiba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRITIBA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Tiago Saldanha PSD 6,10% 700 2 Mariana Enfermeira PP 5,78% 663 3 Flavio Benção UNIÃO 5,28% 605 4 Valternei do Sumare MDB 5,15% 591 5 Amendoim PC do B 4,94% 567 6 Rafael Nasa PC do B 4,93% 565 7 Barretão UNIÃO 4,67% 536 8 Jair Cardoso MDB 4,30% 493 9 Marcelo Oliveira MDB 4,17% 478 10 Cinda MDB 3,94% 452 11 Karine do Hospital PP 2,77% 318

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O TSE utiliza o sistema de quociente eleitoral para determinar quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total de sua legenda ou coligação.