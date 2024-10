Lista dos vereadores eleitos em Piracanjuba-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Piracanjuba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Piracanjuba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes locais.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em definir os rumos do município para os próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Piracanjuba, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRACANJUBA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Reginaldo Silva PDT 5,09% 715 2 Fernando Silva PODE 4,88% 686 3 Cida do Carmindo PDT 4,01% 564 4 Wennder Trindade PP 3,07% 431 5 Marcão Serra Negra MDB 2,74% 385 6 Yuri PP 2,66% 374 7 Edimar Taboca UNIÃO 2,63% 370 8 Adriana Pinheiro PL 2,47% 347 9 Welton Silva PL 2,43% 342 10 Professor Douglas AVANTE 2,38% 334 11 Sirley do Postinho PODE 2,23% 313

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos e coligações.