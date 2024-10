Lista dos vereadores eleitos em Piçarra-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Piçarra, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Piçarra. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores reflete o engajamento político da comunidade local. Enquanto as urnas são abertas e os votos contados, os cidadãos de Piçarra se reúnem em praças, bares e residências, discutindo suas expectativas e fazendo apostas sobre quem ocupará as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O clima de ansiedade é palpável nas ruas da cidade, com eleitores e candidatos aguardando o desfecho desta importante etapa do processo democrático. A divulgação oficial dos eleitos, prevista para ocorrer nas próximas horas, definirá os representantes que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o executivo municipal até 2028.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Piçarra, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIÇARRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carmem Medeiros MDB 8,62% 673 2 Professor Sivonei MDB 7,53% 588 3 Leonardo do Lote Oito PSD 6,76% 528 4 Edilson Teixeira PL 6,59% 515 5 Davei MDB 6,12% 478 6 Welles Miranda PSD 5,78% 451 7 Dê do Félix MDB 5,31% 415 8 Professora Andréia PT 4,75% 371 9 Neto da Castanhal REPUBLICANOS 4,06% 317

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.