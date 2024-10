Lista dos vereadores eleitos em Penalva-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Penalva neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Penalva. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político local vai se desenhando. O resultado das eleições 2024 em Penalva promete trazer algumas surpresas e confirmar expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador manteve os eleitores atentos durante toda a campanha e agora chega ao seu momento decisivo.

Os dados apurados pelo TSE revelam os nomes dos vereadores que conquistaram a confiança do eleitorado penalvense. Confira a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PENALVA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luana da Colônia PP 5,91% 1.190 2 Jeane da Pesca REPUBLICANOS 5,57% 1.120 3 Franciedno PP 4,77% 959 4 Luara de Zé Roberto PP 4,57% 919 5 Rosinha Lancheira REPUBLICANOS 4,49% 903 6 Simas Neto PP 4,48% 902 7 Elias Penha REPUBLICANOS 4,15% 834 8 James do Fórum UNIÃO 3,83% 771 9 Thiago Teixeira REPUBLICANOS 3,81% 767 10 Naldinho da Pesca MDB 3,80% 764 11 Igor Penalva REPUBLICANOS 3,75% 755 12 Nonato Cueca PP 3,71% 747 13 Cenil do Anil PSDB 2,04% 410

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.