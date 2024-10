Lista dos vereadores eleitos em Pedreiras-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedreiras, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pedreiras. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Pedreiras foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, demonstrando o compromisso com a democracia local. Agora, a atenção se volta para a contagem oficial dos votos, que determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras no legislativo pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Pedreiras para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gard Furtado PSD 4,94% 1.129 2 Bruno Curvina PT 3,67% 838 3 Waldirene do Lenoilson PV 3,65% 833 4 Adonias Quineiro REPUBLICANOS 3,59% 820 5 Totinho Sampaio UNIÃO 3,47% 792 6 Didi Motos UNIÃO 3,39% 775 7 Jamison Fernandes UNIÃO 3,07% 702 8 Lorim da Caçamba PDT 3,02% 689 9 Natan do Povo PDT 2,95% 675 10 Jotinha Oliveira PSD 2,73% 623 11 Segundo PSD 2,72% 621 12 Adenilson Lopes MDB 2,52% 576 13 Gabriel Tallys REPUBLICANOS 2,00% 456

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.