Lista dos vereadores eleitos em Passo Fundo-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Passo Fundo neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Passo Fundo para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal mobilizou a cidade nos últimos meses, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento local.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes da população passo-fundense. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gio Krug PSD 3,03% 3.261 2 Marina Bernardes PT 2,85% 3.062 3 Ada Munaretto PL 2,82% 3.028 4 Eva Valéria Lorenzato PT 2,63% 2.831 5 Rubens Astolfi PSD 2,60% 2.798 6 Professora Regina PDT 2,58% 2.768 7 Rafael Colussi UNIÃO 2,47% 2.659 8 Evandro Meireles PSDB 2,13% 2.291 9 Tchêquinho PL 1,92% 2.066 10 Diego Milani PL 1,84% 1.974 11 Luizinho Valendorf PSDB 1,66% 1.785 12 João Pedro MDB 1,60% 1.724 13 Nharam Carvalho UNIÃO 1,58% 1.695 14 Iriel Sachet PODE 1,48% 1.595 15 Edgar Gomes – Mandioca PSDB 1,47% 1.583 16 Gilmar Fuga Junior PSB 1,47% 1.583 17 Rufa PP 1,41% 1.519 18 Ronaldinho Rosa PSD 1,39% 1.494 19 Cícero Martins PSD 1,39% 1.493 20 Negão Edson da Padaria PP 1,26% 1.359 21 Felipe Manfroi PSD 1,10% 1.182

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.