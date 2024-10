Lista dos vereadores eleitos em Paranaíba-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paranaíba – MS, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e a população local está atenta para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Paranaíba. A cidade, que faz parte do estado do Mato Grosso do Sul, verá uma renovação em sua Câmara Municipal, com faces novas e, possivelmente, alguns nomes já conhecidos retornando ao cargo.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível ter uma ideia de quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. Abaixo, apresentamos uma tabela com a lista dos candidatos eleitos, incluindo sua posição, nome, partido, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dollar PSDB 4,14% 948 2 Dr Andrew Robalinho PSDB 3,59% 821 3 Wanice Luciana REPUBLICANOS 3,54% 809 4 Débora Queiroz PSDB 3,29% 753 5 Fabiano Agi PL 3,16% 722 6 Sindoley Morais UNIÃO 3,06% 699 7 Marquinho Carenga PP 2,98% 682 8 Irmão Gilson Santana PP 2,83% 647 9 Lúcio Freitas PSDB 2,75% 629 10 Zézinho Boca Preta UNIÃO 2,52% 577 11 César Moreth REPUBLICANOS 2,21% 505 12 Maicon Enfermeiro PSB 2,20% 504 13 Mauricio Bugrão PL 2,04% 467

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação, o que às vezes surpreende os eleitores, mas garante uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no município.