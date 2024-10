Lista dos vereadores eleitos em Paraíso das Águas-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paraíso das Águas – MS, à medida que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Paraíso das Águas. Esta eleição municipal é de suma importância para o futuro da cidade, pois os vereadores eleitos terão a responsabilidade de representar os interesses da população e trabalhar pelo desenvolvimento local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a tabela com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Paraíso das Águas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAÍSO DAS ÁGUAS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marquinhos do Pouso Alto PSDB 9,16% 315 2 Fio do Povo PSDB 7,04% 242 3 Didi PP 6,90% 237 4 Professor Leonardo PP 6,55% 225 5 Edson da Oficina PSDB 6,34% 218 6 Ueder Angola PP 6,17% 212 7 Donato Rezende PL 6,11% 210 8 Professora Inês Londero PL 4,39% 151 9 Alexia Psicóloga PSDB 4,39% 151

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho de seu partido ou coligação.