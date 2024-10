Lista dos vereadores eleitos em Panambi-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Panambi neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começam a desenhar o novo cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, com eleitores exercendo seu direito ao voto de forma expressiva ao longo do dia.

À medida que os números são consolidados, os nomes dos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal vão se definindo. A composição da nova Câmara promete trazer tanto rostos familiares quanto novos atores políticos, refletindo as escolhas e anseios dos panambienses para os próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Panambi, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Melissa REPUBLICANOS 4,86% 1.186 2 Marcos Mattos PL 4,79% 1.171 3 Rochinha PP 3,65% 892 4 Dilceu Bom Gosto PSD 3,55% 866 5 Faustão PP 3,52% 860 6 Claudio Motta PT 3,26% 797 7 Marcelo Hartemink REPUBLICANOS 3,13% 764 8 Luiara Zachow PSD 3,06% 747 9 Vandi PDT 2,49% 607 10 Edson Trentini PL 2,46% 602 11 Murilo Ramos PSD 2,30% 562 12 Maristela Schemmer MDB 2,12% 517 13 Serchaple PDT 1,78% 435

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.