Lista dos vereadores eleitos em Panamá-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Panamá, Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Panamá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão em alerta máximo, acompanhando cada atualização dos números que definirão os próximos representantes do povo panamense na Câmara de Vereadores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Panamá, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PANAMÁ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernandinho UNIÃO 6,90% 189 2 Rejane de Paula MDB 5,73% 157 3 Marcinho UNIÃO 4,89% 134 4 Meire Borges UNIÃO 4,35% 119 5 Luciana Motorista UNIÃO 4,24% 116 6 Carlos Vieira PL 4,02% 110 7 Paulinho PP 3,94% 108 8 Jussana Vidica MDB 3,47% 95 9 João Tropeiro PRD 3,32% 91

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal.