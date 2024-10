Lista dos vereadores eleitos em Palhoça-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Palhoça, Santa Catarina, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e anunciar oficialmente os vereadores eleitos em Palhoça.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população palhocense. Agora, a cidade aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos vereadores que representarão os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Palhoça, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PALHOÇA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pepê PODE 2,67% 2.682 2 Pitanta PL 2,24% 2.252 3 Pakão PODE 2,20% 2.208 4 Beto Farias – Beto dos Assados AVANTE 2,15% 2.160 5 Mário Cesar PODE 2,02% 2.027 6 Zunga PL 2,01% 2.024 7 Elton PSD 1,98% 1.989 8 Juninho da Farmácia PL 1,94% 1.954 9 Edson – Tedo PL 1,91% 1.917 10 Diego Biriba REPUBLICANOS 1,87% 1.875 11 Tavinho MDB 1,83% 1.837 12 Edinho da Formiga PP 1,68% 1.686 13 Vitor da Saúde PODE 1,55% 1.562 14 Marquinhos do Pacheco REPUBLICANOS 1,46% 1.469 15 Marcílio do Escolar PSDB 1,35% 1.361 16 Alexandre de Sousa PP 1,35% 1.361 17 Ezequiel Filho do Nelsinho AVANTE 1,33% 1.339 18 Andre Xavier MDB 1,31% 1.318 19 Mestre Vanderlei PSDB 1,14% 1.143 20 Jean Negão PSD 1,09% 1.097 21 Neném do Bertilo UNIÃO 0,83% 830

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.