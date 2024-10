Lista dos vereadores eleitos em Orleans-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Orleans neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quais candidatos conquistaram as cadeiras na Câmara de Vereadores. A população orleanense está atenta para saber quem serão os vereadores eleitos em Orleans, que terão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ORLEANS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Marlise Chiquetosa PSDB 5,76% 871 2 Leandro Martins PSD 5,60% 848 3 Maiara Dal Ponte Martins MDB 5,43% 821 4 Mirele Debiasi PSDB 4,37% 661 5 Dovagner Baschirotto Dovão MDB 4,22% 638 6 Pedrinho Orben MDB 4,10% 620 7 Vá PP 3,94% 596 8 Cuca PSD 3,68% 557 9 Jana Coan PL 2,62% 397 10 Murilo Hoffmann NOVO 2,43% 367 11 Joel Cavanholi PL 1,96% 296

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. É por isso que, às vezes, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.