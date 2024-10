Lista dos vereadores eleitos em Orizona-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Orizona neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Orizona. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores orizonenses compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A participação expressiva da população demonstra o engajamento cívico e o desejo de contribuir para o futuro da cidade.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Orizona. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hernane da Saude MDB 8,01% 766 2 Flávio Dias PL 7,48% 715 3 Osvaldinho Peixoto PODE 4,65% 445 4 Daniel Hipólito PSDB 4,55% 435 5 Joao Lucas MDB 3,94% 377 6 Daniela MDB 3,73% 357 7 Roseli DC 3,58% 342 8 Ronaldo Costa UNIÃO 3,28% 314 9 Vino do Bar PSDB 3,14% 300 10 Carlos Eduardo PSDB 3,12% 298 11 Ulysses Castro MDB 2,73% 261

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Esta complexidade do processo eleitoral garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes em Orizona.