Lista dos vereadores eleitos em Novo Santo Antônio-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Santo Antônio – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Novo Santo Antônio promete trazer novidades e possíveis surpresas para o cenário político local. Os candidatos e suas equipes estão em estado de alerta, acompanhando de perto cada atualização dos números que definirão os próximos representantes legislativos do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Novo Santo Antônio para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Luiz do Alho UNIÃO 7,75% 128 2 Primo do Salão MDB 7,63% 126 3 Professora Maria Madalena UNIÃO 6,42% 106 4 Rodrigo da Barreira UNIÃO 6,42% 106 5 Bia do Ralzen PL 5,63% 93 6 Lezim PSB 5,15% 85 7 Cleibim MDB 4,54% 75 8 Ronay do Tico PSB 4,42% 73 9 Jocimar Sabino PSB 4,12% 68

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com votação expressiva podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos garantem uma cadeira, refletindo a complexidade do sistema eleitoral brasileiro.