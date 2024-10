Lista dos vereadores eleitos em Novo Planalto-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Planalto – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Novo Planalto deve acontecer nas próximas horas. A cidade, que faz parte do estado de Goiás, viu uma participação expressiva de seus eleitores, demonstrando o engajamento da comunidade no processo democrático.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível apresentar uma lista dos candidatos que conquistaram cadeiras na Câmara Municipal. Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Antônio Bala UNIÃO 8,92% 319 2 Tulio Miranda MDB 7,61% 272 3 Francisco Roberto MDB 7,38% 264 4 Jeferson do Povão MDB 6,46% 231 5 Cleidison Rodrigues MDB 5,82% 208 6 Fabim do Caminhão UNIÃO 5,65% 202 7 Luiz Carlos do Gás UNIÃO 5,37% 192 8 Vicente do Manoel Lemos UNIÃO 4,87% 174 9 Dona Sandra PSDB 4,20% 150

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.