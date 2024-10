Lista dos vereadores eleitos em Nova Soure-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Soure neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Soure. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Soure é aguardado com ansiedade, especialmente no que diz respeito aos vereadores. A composição do legislativo municipal é fundamental para o desenvolvimento da cidade e a representação dos interesses da população local. Os candidatos eleitos terão a responsabilidade de propor e aprovar leis, fiscalizar o executivo e atuar como ponte entre os cidadãos e o poder público.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Nova Soure para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Darlan da Vila AVANTE 5,57% 929 2 Val Gás MDB 5,49% 916 3 Dio de Tonho de Bina PSD 4,96% 828 4 Nilton de Gaviao AVANTE 4,64% 774 5 Geraldinho PSD 4,60% 767 6 Denis da Sorveteria AVANTE 4,58% 764 7 Galego Noronha PT 4,44% 740 8 Wenio Moreira MDB 4,20% 700 9 Barimar MDB 4,12% 688 10 Silvia do Sindicato SOLIDARIEDADE 4,11% 685 11 Givaldo de Tapuia PSD 3,55% 592

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.