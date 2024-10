Lista dos vereadores eleitos em Nova Iguaçu de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Iguaçu de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente para a composição da nova Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade goiana. A população local demonstra grande interesse em saber quem serão seus representantes para os próximos quatro anos, refletindo a importância da política municipal no cotidiano dos cidadãos.

Conforme as informações oficiais divulgadas, os vereadores eleitos em Nova Iguaçu de Goiás para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Gislene MDB 8,57% 196 2º Maria do Carmem PP 7,70% 176 3º Iris da Van PP 7,61% 174 4º Nito UNIÃO 7,21% 165 5º Mauro do Zé Quita PP 6,78% 155 6º Didi UNIÃO 6,60% 151 7º Gabriel Nunes MDB 6,25% 143 8º Rogerio Chimbiquinha PL 5,90% 135 9º Jean do Nestor PL 5,55% 127

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.