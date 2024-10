Lista dos vereadores eleitos em Nova Glória-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Glória – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Nova Glória. A cidade, que tem uma população estimada de cerca de 8 mil habitantes, elegerá 9 vereadores para a próxima legislatura, que se inicia em 1º de janeiro de 2025.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível ter uma ideia dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Veja abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Nova Glória:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA GLÓRIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Alex Veterinário PL 9,09% 530 2º Matheus do Vantim UNIÃO 7,08% 413 3º Ruth do Binga MDB 5,21% 304 4º Waltinho do Bolsão PP 5,01% 292 5º Felipe Araujo MDB 4,84% 282 6º Claiton Assis MDB 4,46% 260 7º Livanir Pintor UNIÃO 4,44% 259 8º Divino do Oriente PP 4,27% 249 9º Elias Pm PL 3,12% 182

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.