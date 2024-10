Lista dos vereadores eleitos em Nova Colinas-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Colinas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, que definirá os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Colinas promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de caras novas e veteranos da política local. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo e representarão os interesses da comunidade nos próximos anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Nova Colinas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Soldado Costa PP 7,66% 301 2º Neto do Átila PP 6,74% 265 3º João Cota UNIÃO 6,64% 261 4º Miguel Morais UNIÃO 6,13% 241 5º Orlando UNIÃO 6,11% 240 6º Kelven Kennedy AGIR 5,83% 229 7º Hamilton da Vargem AGIR 5,65% 222 8º Edivaldo da Amparo PP 4,76% 187 9º Jesus Leite PP 4,40% 173

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.