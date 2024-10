Lista dos vereadores eleitos em Nossa Senhora dos Remédios-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nossa Senhora dos Remédios – PI neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nossa Senhora dos Remédios. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nossa Senhora dos Remédios tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros e regiões da cidade, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático. Agora, com a votação encerrada, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que representarão os interesses da população no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Nossa Senhora dos Remédios, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Peixinho PT 11,52% 827 2 Zé Jacinto PSDB 8,65% 621 3 Paulo Lages PSD 8,26% 593 4 Gilvan da Pesca PT 7,86% 564 5 Silvânia PSD 7,20% 517 6 Ivan Luz PSD 6,24% 448 7 Gonçalin PSD 6,10% 438 8 Micilene Fortes PT 4,77% 342 9 Carlinhos Elias PSDB 2,72% 195

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, um partido ou coligação que atinge o quociente pode eleger candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos, desde que a soma dos votos do partido ou coligação seja suficiente para atingir o quociente necessário.