Lista dos vereadores eleitos em Nazaré do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nazaré do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nazaré do Piauí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nove vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos conquistando o apoio da população local.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Nazaré do Piauí, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professor Wilon MDB 8,09% 464 2 Quesia Miranda PT 7,32% 420 3 Paulinho da Van PT 7,23% 415 4 Das Dores do Sindicato SOLIDARIEDADE 6,13% 352 5 Carlinho de Rivaldo PSD 5,99% 344 6 Gilson Aprijo PSD 5,94% 341 7 Norman Helio PSD 5,63% 323 8 Batista Peixe MDB 5,07% 291 9 Pedro Borges SOLIDARIEDADE 4,86% 279

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.