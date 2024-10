Lista dos vereadores eleitos em Mutunópolis-GO nas Eleições 2024

As urnas se fecharam às 17h deste domingo, 6 de outubro, em Mutunópolis, e os moradores aguardam ansiosamente a contagem dos votos para conhecer os novos vereadores que representarão a cidade pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quem serão os escolhidos para ocupar as cadeiras na Câmara Municipal a partir de 2025.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais candidatos conseguiram conquistar a confiança do eleitorado e assegurar uma vaga no parlamento local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mutunópolis, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MUTUNÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Lúcio MDB 8,81% 268 2º Méia Vaz MDB 8,68% 264 3º Fabiano Ulisses MDB 8,22% 250 4º Pezão PP 7,43% 226 5º Toninho PP 6,81% 207 6º José Gomes MDB 6,77% 206 7º Cury Junior MDB 6,71% 204 8º Pastor Geraldo PODE 4,97% 151 9º Irmão Toni PODE 3,75% 114

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pela Justiça Eleitoral. O sistema proporcional utilizado nas eleições legislativas municipais considera o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.