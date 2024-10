Lista dos vereadores eleitos em Muaná-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Muaná, no Pará, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Muaná para o mandato 2025-2028. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), treze candidatos conquistaram cadeiras no Legislativo municipal. A disputa foi acirrada, com uma distribuição equilibrada de votos entre os partidos. O PDT se destacou, elegendo três vereadores, seguido pelo PSDB e MDB, com dois representantes cada.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Muaná, com suas respectivas votações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Romario Valente PDT 4,57% 1.153 2 Madson Santos AVANTE 4,04% 1.020 3 Bruno do Salmista PSD 3,94% 993 4 Ailson Rocha PDT 3,75% 946 5 Chico Drago PDT 3,46% 873 6 Sonia Pereira MDB 3,30% 831 7 Caco Teixeira PSDB 2,81% 708 8 Enilza Lobato MDB 2,66% 671 9 Maikinho PDT 2,61% 658 10 Socorrona PSD 2,51% 634 11 Beth Gavino PSDB 2,47% 623 12 Pr Prof Claudionor Calandrini PSDB 2,08% 524 13 Daniel da Pesca UNIÃO 1,97% 498

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.