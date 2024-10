Lista dos vereadores eleitos em Mozarlândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mozarlândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade goiana. A população acompanha atentamente a apuração, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mozarlândia, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MOZARLÂNDIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alan Professor MDB 8,45% 782 2 Edgar Olivera MDB 4,79% 443 3 Marquim da Simgo UNIÃO 4,15% 384 4 Pastor Marquinhos PODE 3,83% 354 5 Gilmar Sucam PODE 3,56% 329 6 Edemar Felippi MDB 3,35% 310 7 Randriane da Apae PL 2,89% 267 8 Fura Fila MDB 2,77% 256 9 Paulo Dentista MDB 2,25% 208

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.