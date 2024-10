Lista dos vereadores eleitos em Mossâmedes-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mossâmedes neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Mossâmedes.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mossâmedes, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º João do Bá PDT 7,20% 287 2º Peito de Pombo PDT 6,75% 269 3º Dionata Dutra MDB 6,30% 251 4º Elisena PDT 6,02% 240 5º Profª Martinha MDB 5,09% 203 6º Fabio de Brito PSD 4,84% 193 7º Gabriel Reis MDB 4,37% 174 8º Calita PSDB 4,19% 167 9º Sabiá PSDB 3,81% 152

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário para eleger mais representantes.