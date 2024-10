Lista dos vereadores eleitos em Miraíma-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Miraíma, no Ceará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Miraíma. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A corrida eleitoral mobilizou a comunidade, que compareceu às urnas para escolher seus representantes para os próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Miraíma são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Galdencio PP 14,22% 1.475 2º Valdenor PP 13,17% 1.366 3º Cristiano Teixeira PP 12,16% 1.262 4º Dr. Sales PP 11,46% 1.189 5º Cavalcante PP 9,07% 941 6º Rovânia Braga PP 7,72% 801 7º Noelio PP 6,92% 718 8º Cleuton do Sindicato PSD 5,69% 590 9º Tetê PP 4,99% 518

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais garante uma vaga. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato menos votado, mas pertencente a um partido ou coligação com melhor desempenho geral, acabe sendo eleito.