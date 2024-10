Lista dos vereadores eleitos em Miracema-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Miracema, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Miracema. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento político, viu uma participação significativa de eleitores, evidenciando o interesse da população em definir os rumos do município para os próximos quatro anos.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político local. Os vereadores recém-eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população miracemense, propondo e votando projetos que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos. A renovação da Câmara traz consigo a esperança de avanços e melhorias para Miracema.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Miracema:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Hugo Fernandes PL 5,18% 892 2 Leo Gripa PP 4,87% 838 3 Fabricio Xavier PDT 4,00% 688 4 Dr Leandro REPUBLICANOS 3,88% 667 5 Maguinho PL 3,66% 630 6 Allan Linhares PSD 3,19% 549 7 Higor Matheus PL 3,19% 549 8 Waltinho Sol E Neve REPUBLICANOS 3,09% 531 9 Jocimar Freire PDT 2,87% 493 10 Jorge Oneide UNIÃO 2,41% 414 11 Marcus Felipe Linhares PP 2,30% 396

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.