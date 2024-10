Lista dos vereadores eleitos em Mesquita-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Mesquita. A cidade, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o engajamento da população com o futuro político do município.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que representarão os interesses da população mesquitense. A seguir, apresentamos a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MESQUITA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diogo Talento PRD 3,65% 3.568 2 Marcel Taí Gostei PP 3,31% 3.236 3 Vinny É Nós PRD 3,26% 3.186 4 Raphael Duarte PL 3,11% 3.045 5 Gelson Henrique SOLIDARIEDADE 2,92% 2.858 6 Tiago Kurtz UNIÃO 2,76% 2.705 7 Ze Chaleira UNIÃO 2,73% 2.668 8 Vinícius Bonitão PL 2,67% 2.614 9 Leo Primo PL 2,53% 2.475 10 Mauricio Chagas PSD 2,47% 2.415 11 Dudu Dois D PSD 2,28% 2.234 12 Rodrigo Rodrigues Rr PP 2,25% 2.198

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a diversidade de opiniões da população de Mesquita.