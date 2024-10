Lista dos vereadores eleitos em Mendes-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mendes neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mendes, que serão responsáveis por representar a população na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal promete trazer novidades e possíveis mudanças na composição da Câmara. A apuração dos votos, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está em andamento, e os primeiros números já começam a indicar quem serão os novos representantes da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Mendes são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mateus Bizarra SOLIDARIEDADE 8,09% 946 2 Adilson da Diléia PP 5,90% 690 3 Enéas Nogueira PP 4,88% 571 4 Adriane Mazoni SOLIDARIEDADE 4,68% 547 5 Tiago do Posto REPUBLICANOS 4,50% 526 6 Zé Vigilante SOLIDARIEDADE 4,40% 515 7 Willian do Ferro Velho SOLIDARIEDADE 4,40% 514 8 Edelcio Gomes PP 3,81% 446 9 Fabinho Bombeiro REPUBLICANOS 2,99% 350

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.