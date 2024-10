Lista dos vereadores eleitos em Marechal Floriano-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marechal Floriano neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a cidade está prestes a conhecer os vereadores eleitos em Marechal Floriano. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia, e agora a atenção se volta para os números que definirão o futuro político do município.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Marechal Floriano:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARECHAL FLORIANO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juarez Xavier PRD 4,86% 539 2 Coquinho PSB 4,03% 447 3 Cezinha Ronchi PP 3,85% 427 4 Cabral PP 3,27% 362 5 Diogo da Amar PODE 3,26% 361 6 Hilário do Gegeu Bar AGIR 2,94% 326 7 Angelo Traspadini PRD 2,92% 324 8 Chapolim Frasson MDB 2,91% 323 9 Vaninho Stein PODE 2,66% 295 10 Martim Trarbach PP 2,39% 265 11 Pastor Adriano SOLIDARIEDADE 2,29% 254

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Esta regra visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, distribuindo as vagas de forma proporcional entre as legendas.