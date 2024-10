Lista dos vereadores eleitos em Marataízes-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marataízes neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os representantes escolhidos pela população para ocupar as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer os nomes que irão compor a nova legislatura.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Marataízes, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARATAÍZES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eraldo Duarte PSB 4,84% 1.318 2 Anderson Pedreiro PSB 4,07% 1.109 3 Isaque Serafim REPUBLICANOS 3,49% 950 4 Loro REPUBLICANOS 2,74% 746 5 Pedrício Marvila PV 2,68% 730 6 Erimar Lesqueves MDB 2,53% 690 7 Tataco AGIR 2,37% 646 8 Jorginho Brejo dos Patos PSDB 2,37% 644 9 Cleverson Maia PODE 2,33% 634 10 Arilson Fernandes Ze Buscape AGIR 2,19% 597 11 Weliton Silva PSB 2,19% 595 12 Jorginho Lagoa Dantas PSDB 1,87% 508 13 Léo Pedreiro DC 1,00% 273

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.