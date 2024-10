Lista dos vereadores eleitos em Maracanã-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maracanã, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Maracanã. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Maracanã tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, conhecida por sua rica cultura e tradições, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, cada um apresentando suas propostas e buscando o apoio dos eleitores. A participação expressiva dos cidadãos nas urnas demonstra o engajamento da comunidade no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Maracanã para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARACANÃ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 José Casseb MDB 4,99% 1.169 2 Ailton dos Santos UNIÃO 4,87% 1.139 3 Rafael Raiol MDB 4,33% 1.014 4 Antonio Junior UNIÃO 4,11% 961 5 Dr Neto PSD 3,89% 911 6 Guto Santos MDB 3,77% 883 7 Professor Rogério PSD 3,61% 844 8 Cacaia Rabelo UNIÃO 3,38% 791 9 Dilma REPUBLICANOS 2,61% 611 10 Lidiney Prado PDT 2,17% 509 11 Allan Figueiredo PDT 1,97% 460

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. As vagas são então distribuídas aos partidos conforme o número de vezes que atingem esse quociente, o que pode resultar em candidatos com menos votos sendo eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.