Lista dos vereadores eleitos em Marabá-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marabá neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Marabá. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a cidade aguarda ansiosamente, os candidatos e suas equipes mantêm-se atentos a cada atualização. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que determina a distribuição das cadeiras na Câmara. Este método assegura uma representação proporcional dos partidos e coligações, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Marabá. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARABÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fernando Henrrique PL 2,87% 3.957 2 Aerton Grande UNIÃO 2,23% 3.073 3 Ilker Moraes MDB 2,21% 3.051 4 Ronaldo da Trinta E Tres PDT 2,13% 2.937 5 Maiana Stringari PDT 2,07% 2.853 6 Pacheco PL 2,03% 2.799 7 Ubirajara Sompre MDB 1,83% 2.524 8 Marcelo Alves PT 1,66% 2.295 9 Dra Cristina Mutran MDB 1,52% 2.099 10 Marcio do São Felix PSDB 1,51% 2.081 11 Vanda Américo UNIÃO 1,46% 2.019 12 Pedrinho Correa PRD 1,42% 1.962 13 Dato do Onibus UNIÃO 1,36% 1.879 14 Orlando Elias PSB 1,31% 1.807 15 Marcos Andrade PSD 1,24% 1.717 16 Pastor Ronisteu PL 1,24% 1.709 17 Dean Guimarães PSD 1,23% 1.691 18 Priscila Veloso PSD 1,21% 1.669 19 Cabo Rodrigo PL 1,11% 1.534 20 Jocenilson PRD 1,06% 1.463 21 Miterran Feitosa REPUBLICANOS 0,91% 1.260

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, por vezes, surpreender os eleitores. Um candidato com menos votos individuais pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, devido ao cálculo do quociente eleitoral. Este método leva em conta o total de votos válidos do partido ou coligação, distribuindo as vagas de forma proporcional. Assim, garante-se que a composição da Câmara reflita não apenas as preferências individuais, mas também a força das legendas partidárias na cidade.