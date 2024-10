Lista dos vereadores eleitos em Mairi-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mairi, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mairi. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em definir os rumos do município para o próximo mandato.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Mairi:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAIRI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Professor Alan MDB 6,11% 653 2º Luiz do Angico MDB 5,87% 628 3º Suely Professora PT 5,77% 617 4º Mané dos Cocos UNIÃO 5,72% 612 5º Roque MDB 5,39% 576 6º Leo Cedraz AVANTE 5,31% 568 7º Pororó da Saúde PT 5,19% 555 8º Edivan Enfermeiro AVANTE 5,06% 541 9º Ernando do Ponto PT 4,80% 513 10º Zé da Saúde PSB 4,69% 502 11º Rangel de João Pego O Nego PSB 3,97% 425

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta complexidade do sistema eleitoral brasileiro garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes em Mairi.