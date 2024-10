Lista dos vereadores eleitos em Luzerna-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Luzerna, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Luzerna. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma distribuição proporcional das cadeiras entre os partidos e coligações.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Luzerna são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LUZERNA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Felipe Deige PL 8,90% 363 2 Jonas Moraes PT 6,13% 250 3 Paulo Dalla Costa NOVO 5,91% 241 4 Helena MDB 5,78% 236 5 Alexandre Signori MDB 4,83% 197 6 Marcelo Costa Beber PSD 4,46% 182 7 Danilo Trevisan PSD 4,46% 182 8 Vandinho PL 4,29% 175 9 Matheus Reimann PL 4,19% 171

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, às vezes, surpreender os eleitores. Nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o que conta é a soma dos votos do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, desde que seu partido tenha alcançado o quociente eleitoral necessário para conquistar uma ou mais cadeiras na Câmara Municipal.