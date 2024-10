Lista dos vereadores eleitos em Lajedo do Tabocal-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lajedo do Tabocal neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Lajedo do Tabocal. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus representantes locais.

Os vereadores eleitos terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar as ações do Executivo, além de representar os interesses da população lajedense. A composição final da Câmara Municipal será fundamental para o equilíbrio de forças e para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Lajedo do Tabocal:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Pedrão PP 11,98% 616 2º Elmo Santana PP 9,84% 506 3º Antonildo PP 9,03% 464 4º Alair Figueiredo PC do B 6,89% 354 5º Dedê Campos UNIÃO 6,01% 309 6º Lécio Novaes PSB 5,76% 296 7º Dimas PC do B 5,47% 281 8º Dilson Santos UNIÃO 4,86% 250 9º Reinaldo da Saúde UNIÃO 3,75% 193

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.