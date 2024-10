Lista dos vereadores eleitos em Lajeado Novo-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lajeado Novo – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Lajeado Novo. A população está ansiosa para saber quem serão os nove candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Lajeado Novo são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Daniel Sertao PSDB 8,17% 492 2 Ledequias Andrade MDB 7,50% 452 3 Daniel do Rivaldo REPUBLICANOS 7,42% 447 4 Deuzirene Santos REPUBLICANOS 7,34% 442 5 Raquel Barros PSDB 6,66% 401 6 Edimar Pezão PSDB 6,19% 373 7 Simone do Dinaldo REPUBLICANOS 6,04% 364 8 Bodim MDB 5,79% 349 9 Gago do Tora REPUBLICANOS 5,06% 305

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta a votação total do partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de um candidato com menos votos individuais, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.