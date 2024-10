Lista dos vereadores eleitos em Lagoinha do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lagoinha do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Lagoinha do Piauí. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Lagoinha do Piauí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAGOINHA DO PIAUÍ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maxsuel PT 11,07% 298 2 Dra Maria Clara MDB 10,51% 283 3 Dr Anderson PT 8,24% 222 4 Valdilene MDB 7,87% 212 5 Engenheiro Alife Lopes MDB 7,87% 212 6 Mozar MDB 6,46% 174 7 Marinete PT 6,35% 171 8 Gilvan MDB 5,46% 147 9 Raimundo Danduce PT 4,42% 119

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no poder legislativo municipal.