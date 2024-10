Lista dos vereadores eleitos em Lages-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lages neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Lages para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A Câmara Municipal de Lages será composta por 16 vereadores, que terão a responsabilidade de representar os interesses da população e legislar em prol do desenvolvimento da cidade. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio dos eleitores lageanos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAGES

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Bruna Uncini CIDADANIA 3,59% 3.134 2 Robertinho PSD 2,80% 2.443 3 Jonata Mendes PRD 2,51% 2.192 4 Polaco PSD 2,49% 2.171 5 Gabriel Córdova REPUBLICANOS 2,36% 2.060 6 Suzana Duarte CIDADANIA 2,34% 2.041 7 Tio Zé REPUBLICANOS 2,28% 1.990 8 Professora Elaine Moraes CIDADANIA 2,09% 1.828 9 Aldori Freitinhas MDB 2,05% 1.789 10 Nixon PL 1,92% 1.681 11 Agessander Belezinha CIDADANIA 1,73% 1.511 12 Sargento Pacheco PSD 1,61% 1.403 13 Alvaro Joinha PP 1,60% 1.398 14 Mauricio Batalha Machado PODE 1,56% 1.363 15 Castor PL 1,49% 1.298 16 Éder Santos PODE 1,45% 1.263

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.