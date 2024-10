Lista dos vereadores eleitos em Jupiá-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jupiá, no oeste de Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jupiá. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Jupiá foi acirrada, com diversos candidatos disputando as nove cadeiras disponíveis. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, demonstrando o engajamento cívico da comunidade. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jupiá nas eleições de 2024 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando MDB 10,16% 209 2 Mano Moschen MDB 10,06% 207 3 Luiz Claudio Minozzo PSD 6,47% 133 4 Samuel MDB 6,03% 124 5 Roque MDB 5,88% 121 6 Silvana MDB 5,44% 112 7 Nilso PL 5,01% 103 8 Daniel de Bastiani PSD 4,42% 91 9 Jocelaine Minozzo PL 4,23% 87

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores utiliza o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente é determinado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.