Lista dos vereadores eleitos em Jaú-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaú neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com os olhos voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaú, a população aguarda ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada pela Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jaú:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tito Coló UNIÃO 2,61% 1.788 2 Magesto PODE 2,54% 1.740 3 Fernando Toledo MDB 2,19% 1.498 4 Maurilio Moretti PSD 2,07% 1.416 5 Joao Pacheco NOVO 2,04% 1.397 6 Fabio Souza PP 1,98% 1.359 7 Lampião PSD 1,96% 1.341 8 Marcio Campos MDB 1,83% 1.252 9 Dr Paulo de Tarso PODE 1,75% 1.198 10 Mateus Turini PDT 1,74% 1.193 11 Dr. Rodrigo Franco PSD 1,68% 1.154 12 Jefferson Vieira PL 1,64% 1.122 13 Repórter Rafaela Hernandez PL 1,57% 1.073 14 Jefferson Roda Jé da Água REPUBLICANOS 1,56% 1.070 15 Marcos Brasil Despachante UNIÃO 1,39% 949 16 Dani Rodrigueiro PDT 1,31% 895 17 Sensei Hercilio AVANTE 1,15% 789

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.