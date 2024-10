Lista dos vereadores eleitos em Jaú do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Jaú do Tocantins à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Jaú do Tocantins.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista completa dos novos representantes do Legislativo municipal. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento cívico durante todo o processo eleitoral, agora se prepara para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível apresentar uma prévia dos vereadores que conquistaram a confiança do eleitorado de Jaú do Tocantins. A tabela a seguir mostra os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pedrinho PSD 6,45% 181 2 Thais Graciano PRD 6,27% 176 3 Samuel PDT 4,95% 139 4 Jossan AVANTE 4,84% 136 5 Rodrigo Portilho AVANTE 4,74% 133 6 Adecildo AVANTE 4,63% 130 7 Osvaldinho PDT 4,13% 116 8 Rosa Dias PSD 3,67% 103 9 Washinston do Laticínio MDB 3,63% 102

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.