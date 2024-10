Lista dos vereadores eleitos em Jardim-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jardim – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Jardim. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Jardim para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JARDIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jaime Echeverria PL 4,11% 564 2 Rosi Maciel PP 3,88% 532 3 Dr Erney Barbosa PT 3,52% 483 4 Glaucio Cabreira PSDB 3,40% 466 5 Tereza Moreira PSDB 3,32% 455 6 Rudimar Cabelereiro PSDB 3,23% 443 7 Dr Diego Olídio PP 2,94% 403 8 Marilsa Bambil PP 2,62% 359 9 Jota Pereira UNIÃO 2,25% 308 10 Alexandre Pitangueiras PODE 2,16% 296 11 Andrea Insfran REPUBLICANOS 1,56% 214

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o total de votos recebidos pelo partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.