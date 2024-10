Lista dos vereadores eleitos em Jaraguá-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaraguá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Jaraguá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da comunidade jaraguense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

A seguir, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho nas urnas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JARAGUÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Juninho Belo UNIÃO 6,40% 1.609 2 Divino da Fazendinha UNIÃO 4,89% 1.229 3 Nilvan Braz UNIÃO 4,59% 1.154 4 Geraldo Sulino MDB 4,11% 1.034 5 André Henrique MDB 3,68% 924 6 Gaspar da Costa MDB 3,52% 886 7 Rauliveira Araújo PL 3,30% 829 8 Odair da Vizado UNIÃO 3,04% 764 9 Rildo Gomes PL 2,85% 717 10 Fatima do Helio Mecanico REPUBLICANOS 2,24% 563 11 Fabrício Peixe da Serralheria REPUBLICANOS 2,12% 532 12 Dra Jeanne REPUBLICANOS 1,94% 487 13 Ronne Corintiano PRD 1,23% 309

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, não apenas a votação individual de cada candidato.