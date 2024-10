Lista dos vereadores eleitos em Japorã-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Japorã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Japorã. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A população local está atenta aos números que definirão os representantes legislativos para os próximos quatro anos. O pleito deste ano contou com uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento cívico da comunidade japoranense. À medida que os dados são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Japorã foi definida. Veja abaixo a relação completa dos vereadores eleitos em Japorã, com suas respectivas filiações partidárias, percentuais e total de votos obtidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Gilberto Mortene PL 5,83% 313 2º Carlinhos PSDB 4,94% 265 3º Luizinho Bezerra PSDB 4,94% 265 4º Leo da Jamel PL 4,83% 259 5º Gabriel Klasmann PSDB 4,10% 220 6º Carlos Pavão da Saúde PT 3,89% 209 7º Dorival Velasquez PSB 3,84% 206 8º Adriana do Carlão PP 3,22% 173 9º Jaclison Lopes PSB 2,63% 141

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Este método visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, o que pode influenciar diretamente no resultado das eleições 2024 e na composição final do legislativo municipal.