Lista dos vereadores eleitos em Jacundá-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jacundá, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jacundá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade jacundaense, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Rafael Garrancho UNIÃO 6,41% 1.612 2 Fogoió MDB 5,16% 1.298 3 Tcharllys Borges MDB 4,30% 1.081 4 Rudival Junior MDB 4,01% 1.007 5 Wilson Rosa UNIÃO 3,81% 957 6 Neguinho Mulato MDB 3,55% 892 7 Marta Costa MDB 3,39% 852 8 Clayton Guimarães MDB 3,03% 763 9 Erika do Daniel PSD 3,02% 760 10 Ailton Enfermeiro PDT 2,93% 736 11 Chico Dentista UNIÃO 2,48% 624 12 Edna Edferro UNIÃO 2,42% 608 13 Valmir Laia PSB 1,85% 466

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta complexidade do processo eleitoral garante uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.