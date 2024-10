Lista dos vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaboatão dos Guararapes neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

A cidade, que faz parte da região metropolitana do Recife, elegeu 27 vereadores para compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos buscando conquistar o voto e a confiança do eleitorado local.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JABOATÃO DOS GUARARAPES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Getulio Belem PL 2,72% 9.226 2 Neneca do Piston PL 1,52% 5.149 3 Eurico Moura PL 1,47% 4.967 4 Charles Motorista PL 1,42% 4.810 5 Nado do Caminhão PL 1,39% 4.718 6 Lica do Microonibus PP 1,36% 4.608 7 Adeildo da Igreja PL 1,34% 4.534 8 Armando Junior PL 1,34% 4.527 9 Melque Almeida MOBILIZA 1,29% 4.363 10 Marcio do Curado PSD 1,28% 4.324 11 Robinson Biro Biro AVANTE 1,27% 4.295 12 Adiel Agostinho PRD 1,23% 4.155 13 Dr Tadeu Veterinário PV 1,12% 3.795 14 Rebecca Regnier PSD 1,08% 3.667 15 Sou Mais Hugo PSD 1,04% 3.519 16 Eneias Marcelo PRD 1,02% 3.444 17 Belarmino Sousa DC 1,01% 3.417 18 Eladio Rangel SOLIDARIEDADE 0,99% 3.347 19 Neco Filho PRD 0,98% 3.320 20 Henrique Metalúrgico PT 0,91% 3.079 21 Vilmar da Mudança AVANTE 0,88% 2.993 22 Jeane Candido PRD 0,86% 2.901 23 Nivaldo do Gás PP 0,82% 2.779 24 Marlus Costa PP 0,80% 2.701 25 Pereira da Oficina DC 0,79% 2.682 26 Irmão Jailton PDT 0,68% 2.310 27 Marcelo Adriano PDT 0,67% 2.269

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.